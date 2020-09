Neymar está na lista de candidatos ao prêmio de destaques da Liga dos Campeões

Rio - A Uefa anunciou nesta quinta-feira os nomes dos candidatos aos prêmios de melhor jogador por posição da última Liga dos Campeões. Curiosamente sem as presenças de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a disputa tem Neymar como finalista. Os nomes dos ganhadores vão ser divulgados em 1º de outubro, com a divisão do time de acordo com as diferentes posições: goleiro, defensores, meias e atacantes.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



O grande campeão da temporada, o Bayern de Munique, é quem colocou mais jogadores na lista de candidatos: são sete. O Paris Saint-Germain vem logo atrás, com três nomes. Destaque da equipe francesa, Neymar foi lembrado na lista. Por outro lado, os craques Cristiano Ronaldo e Messi ficaram fora após suas equipes, Juventus e Barcelona, fracassarem na campanha da competição.



Dos 12 nomes presentes na lista final, Neymar é o único brasileiro no páreo. Segundo estatísticas da Uefa, o jogador de 28 anos disputou sete jogos, marcou três gols e deu quatro assistências na competição. Entre os candidatos ao prêmio de melhor atacante, Neymar terá dois grandes concorrentes: o colega de time Mbappé e o artilheiro do torneio, Robert Lewandowski, autor de 15 gols.



No ano passado os ganhadores desta premiação por posição foram o goleiro Alisson e o zagueiro Van Dijk (ambos do Liverpool), o meia De Jong (Ajax) e o atacante Messi (Barcelona). O anúncio dos ganhadores de 2020 será na mesma noite do sorteio da fase de grupos da próxima temporada da Liga dos Campeões. O grande campeão da temporada, o Bayern de Munique, é quem colocou mais jogadores na lista de candidatos: são sete. O Paris Saint-Germain vem logo atrás, com três nomes. Destaque da equipe francesa, Neymar foi lembrado na lista. Por outro lado, os craques Cristiano Ronaldo e Messi ficaram fora após suas equipes, Juventus e Barcelona, fracassarem na campanha da competição.Dos 12 nomes presentes na lista final, Neymar é o único brasileiro no páreo. Segundo estatísticas da Uefa, o jogador de 28 anos disputou sete jogos, marcou três gols e deu quatro assistências na competição. Entre os candidatos ao prêmio de melhor atacante, Neymar terá dois grandes concorrentes: o colega de time Mbappé e o artilheiro do torneio, Robert Lewandowski, autor de 15 gols.No ano passado os ganhadores desta premiação por posição foram o goleiro Alisson e o zagueiro Van Dijk (ambos do Liverpool), o meia De Jong (Ajax) e o atacante Messi (Barcelona). O anúncio dos ganhadores de 2020 será na mesma noite do sorteio da fase de grupos da próxima temporada da Liga dos Campeões.