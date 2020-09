Matheus Babi decide, Botafogo vence o Vasco e larga em vantagem na Copa do Brasil

Mais uma vez com a estrela de Matheus Babi, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Vasco, no Nilton Santos, e saiu em vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após os dois gols no clássico de domingo, o jovem centroavante desta vez garantiu a vitória do Glorioso ao marcar, de cabeça, o único gol do jogo.

O Alvinegro, que encerrou um jejum de cinco partidas sem vencer, vai para o duelo de volta, quarta-feira, em São Januário, precisando apenas de um empate para avançar e embolsar mais R$ 2,4 milhões como premiação.

A partida nem de longe lembrou o emocionante 3 a 2 do fim de semana. Com as equipes mais cautelosas para não começar o confronto em desvantagem, as chances do gol foram raras num acirrado duelo tático. Um mínimo espaço para o adversário pode até custar a eliminação.

O Botafogo até tentou fazer valer o fator casa no início, empurrou o time de Ramon Menezes para a defesa e chegou a balançar a rede com Marcelo Benevenuto, de cabeça, mas o árbitro marcou falta no goleiro Fernando Miguel. Foi a única chance da equipe do primeiro tempo. Já o Vasco apostava no entrosamento de Benítez e Germán Cano para surpreender. Após passe lindo passe do camisa 10, o centroavante, sozinho, finalizou em cima de Gatito, numa daquelas oportunidades que raramente desperdiça.

No segundo tempo, o times passaram a arriscar mais para abrir vantagem na partida de volta e os espaços começaram a surgir. Bruno Nazário exigiu boa defesa de Fernando Miguel e, pouco depois, Marcos Júnior respondeu com um chutaço na trave. Mas ainda faltava inspiração dos dois lados.

Foi então que a estrela do mais novo xodó da torcida alvinegra brilhou mais uma vez. Após boa jogada de Honda, Bruno Nazário foi à linha de fundo e cruzou para Matheus Babi, de cabeça, abrir o placar. Fernando Miguel ainda tocou na bola antes dela balançar a rede.

Sem Germán Cano, substituído por Ribamar quando ainda estava tudo igual, o Vasco se lançou ao ataque, mas esbarrava em suas próprias limitações e defesa bem postada do time de Paulo Autuori. Gatito quase não precisou trabalhar. O Botafogo teve até uma boa chance de aumentar a vantagem no fim, mas Kalou, que não estava no seu melhor dia, finalizou fraco.