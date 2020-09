Fla dá vexame na Libertadores

Seis meses após as vitórias sobre Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, o Flamengo que voltou a jogar pela Liberta, após a paralisação em razão da covid-19, mostrou estar em outro patamar — abaixo da crítica. Com atuação apática, foi goleado pelo Independiente del Valle, por 5 a 0, no Estádio Casa Blanca, e viu o time equatoriano se distanciar na liderança do Grupo A.

É verdade que a altitude de Quito atrapalhou, mas o fraco desempenho do time de Domènec Torrent, estreante na Liberta, também foi marcante. Com peças importantes como Diego, Gerson e Everton Ribeiro muito mal, o Rubro-Negro quase não criou jogadas de gol. Melhor para o Del Valle, que fez 1 a 0 aos 39 minutos, quando Moisés Caicedo recebeu passe de Gabriel Torres e mandou a bola para a rede.

O que foi ruim na primeira etapa, ficou péssimo na segunda. Cansado, o Flamengo não resistiu aos donos da casa, que ampliaram com Preciado, aos 3, em um golaço após driblar três marcadores e chutar de fora da área. Aos 12, Gabriel Torres, em bela finalização, fez 3 a 0. Sánchez, aos 35, fez 4 a 0 e Beder Caicedo, aos 46, fechou a conta: 5 a 0 e alerta ligado para o jogo de terça-feira, contra o Barcelona, em Guayaquil, sem altitude, mas com muita pressão.