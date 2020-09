Com dois de Salvio, Boca Juniors bate o Libertad fora de casa pela Liberta

Com o retorno da CONMEBOL Libertadores, Libertad e Boca Juniors mediram forças na noite desta quinta-feira (17), pela 3ª rodada da fase de grupos, no estádio La Olla, em Assunção, capital do Paraguai.

Mesmo com os 6 meses de inatividade devido a pandemia de Covid-19, os argentinos conseguiram superar os paraguaios marcando duas vezes com Salvio, sendo um em cada tempo. Sendo assim, o time Xeneize chegou aos 7 pontos somados, pulando para a liderança do Grupo H, enquanto o time de Assunção estacionou com seus 4 pontos, ocupando a segunda colocação.

O jogo

Voltando a disputar uma partida oficial, e logo de cara pela competição mais importante do continente sul-americano, o Boca Juniors iniciou buscando o ataque. E, logo de cara, já conseguiu abrir o marcador. Aos 6 minutos, Salvio invadiu a área do Libertad, arriscou o chute que parou nas mãos de Martin Silva, sobrando para Soldano que, no rebote, acabou mandando na trave, voltando para Salvio novamente finalizar agora sem chances. 1 a 0.

Mesmo com o gol sofrido, a equipe da casa ainda tinha muitas dificuldades de chegar ao seu campo de ataque. O único bom momento foi com Óscar Cardozo, que, ao receber um presente da defesa do time argentino, acabou isolando por cima do gol de Andrada.



Passada a chance rival, os Xeneizes ainda conseguiram chegar com perigo em duas boas tentativas de Tévez e Maroni, dando trabalho ao arqueiro ex-Vasco.



Somente a partir dos 20 minutos é que o Libertad conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, também oferecendo perigo. Também em duas chances, Andrada mostrou-se atento sendo na primeira com Óscar Cardozo em cobrança de falta e, momentos mais tarde, Ferreira, dando um linda bicicleta, quase marcou um gol de placar no estádio Olla.



Até os momentos finais, o panorama do confronto passou a ficar mais equilibrado. Entretanto, foram poucas as jogadas de ambos os lados, dando a deixar para arbitragem encerrar a etapa.



Com a bola já rolando para o segundo tempo, o Libertad, nos primeiros 15 minutos, apostou ficar um pouco mais com a posse de bola, deixando o Boca um pouco mais recuado. Porém, praticamente nenhuma jogada ofereceu perigo a Andrada.



Vendo o tempo passar, os técnicos optaram pelas primeiras trocas. Pelo lado paraguaio, em uma delas Óscar Cardozo foi o escolhido para deixar o campo entrando em seu lugar Emmanuel Martínez, já pelo lado argentino, Cardona e Bou entraram nos lugares de Tévez e Soldano, respectivamente.



Mesmo com as trocas, o panorama do confronto basicamente não mudou. Com isso, o comandante Ramón Díaz voltou a apostar seus suplentes, realizando mais duas trocas visando aumentar seu poder de ataque, porém perto dos minutos finais, outra vez ele, Salvio, após receber na ponta direita, cortou para dentro da área e mandou cruzado para marcar. 2 a 0.



Com o resultado construído, os Xeneizes praticamente ainda se beneficiaram ainda mais com a expulsão de Barreiro e controlaram o jogo até os acréscimos e vibrando com a vitória na casa do rival.