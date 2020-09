Renata Fan sai em defesa de Cássio após críticas da torcida: 'Está na história do time'

Nesta quinta-feira, a apresentadora Renata Fan saiu em defesa do goleiro corintiano contra as críticas sofridas. Segundo ela, o arqueiro está acima dos comentários negativos por estar marcado na história do clube.

- Eu sempre falo que o ídolo não é algo pontual, ele é construído por um conjunto de títulos, vitórias, atuações positivas, performance. E o Cássio já entregou tanto para o Corinthians, já salvou o time, ajudou o time. É um cara que está na história do time, não está só de passagem. Então, tem que ter cuidado. Todo mundo tem uma má fase, um dia ruim. Então, as pessoas deveriam avaliar melhor as críticas. O torcedor só pensa no resultado e se antecipa - afirmou durante o "Jogo Aberto".

Renata também valorizou a vitória do Corinthians sob o comando do treinador interino Dyego Coelho. Entretanto, classificou a ideia de um efeito do protesto dos torcedores como 'ridícula'.

- Se disseram que o Corinthians jogou bola porque os jogadores foram cercados, porque foram acuados no aeroporto, isso é ridículo. Chega um momento em que o clube tem que dar uma resposta. Os jogadores se uniram para mostrar o que podem fazer. Era importante vencer - concluiu.

Rio - O goleiro Cássio foi um dos principais alvos do protesto de torcedores no último domingo. Ídolo do Corinthians, as críticas repercutiram e o atleta respondeu com uma grande atuação contra o Bahia.