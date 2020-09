Grupo Globo recupera 100 mil assinantes de PPV após começo do Brasileiro

Rio - O retorno do Campeonato Brasileiro fez o serviço de PPV do Grupo Globo recuperar um bom número de assinantes. De acordo com informações do portal "UOL", cerca de 100 mil pessoas assinaram o serviço para acompanhar a principal competição de clubes do país.

De acordo com o site, o Grupo Globo havia perdido cerca de 400 mil assinantes por conta da pandemia. O Brasileirão, que estava marcado para começar em maio, por conta da Covid-19, só teve o seu início em agosto.

O plano cumpre uma das metas da Globo para a retomada do futebol brasileiro, que era recuperar pelo menos 200 mil assinantes, metade do que perdeu na pandemia, até o fim deste ano. A subida até além da meta mostra que a teoria da emissora sobre a falta de público nos estádios brasileiros estava correta.