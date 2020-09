Apresentador da Band vê Flamengo sem chances e decreta: 'Atlético-MG é o campeão brasileiro'

Rio - A vitória do Atlético-MG sobre o Atlético-GO empolgou o apresentador da Band, Milton Neves. Ao comentar o resultado positivo do Galo, ele afirmou que a equipe mineira será campeão do Brasileiro de 2020.

"Não precisa mais jogar. O Campeonato Brasileiro acabou: o Atlético-MG é o campeão de 2020. Podem escrever. O Flamengo que já nem tinha mais lenha pra queimar, foi totalmente apagado com a saída de Jesus. No comando do Murtosa do Guardiola, o Rubro Negro não engrenou", disparou.

O Flamengo não vai entrar em campo pelo Brasileiro neste fim de semana. O elenco rubro-negro está no Equador se preparando para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira.