Ex-apresentadora da Globo estreia pela Band e declara: 'Jurei que não voltaria para a TV'

Rio - A ex-apresentadora da Globo, Glenda Kozlowski estreou neste domingo pela Band. Após 20 anos trabalhando pela emissora carioca, ela vai comandar 0 "Show do Esporte", ao lado de Elia Júnior.

"Jurei que não iria voltar a trabalhar em televisão. Não deixaram", disse Glenda, após ser apresentada pelo companheiro de atração. Glenda chegou a ter uma passagem curta pelo SBT.

O "Show do Esporte" é uma maratona que consagrou a emissora paulista como referência no assunto nos anos 1980 e 90, quando a atração foi idealizada e comandada por Luciano do Valle. O narrador, inclusive, ganhou destaque na reestreia do programa com um depoimento em vídeo.