Volante comemora primeiro jogo completo após vencer a Covid-19: 'Fruto de muito trabalho'

Rio - Na última rodada da série B, a Ponte Preta ficou no empate dentro de casa contra o Operário Ferroviário. A Macaca chegou aos 18 pontos e ocupa a 3º colocação na tabela de classificação da competição. Apesar do tropeço, um jogador da Macaca teve motivos de sobras para comemorar. O volante Bruno Reis fez o primeiro jogo depois de vencer a Covid-19.

"Apesar do resultado não ter sido o que a gente esperava, eu fico muito feliz em poder ter voltado a atuar durante os 90 minutos novamente. Isso é fruto de muito trabalho, tanto da minha parte, como toda comissão técnica, que tem dado muita atenção aos atletas que não vinham atuando com tanta frequência", comemorou.



Apesar da felicidade, a Ponte Preta foca no próximo compromisso, diante do América-MG, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Campinas, a partida terminou empatada em 2 a 2. Bruno Reis exaltou o rival mineiro, mas confia na classificação.

"Agora é foco e concentração total no América, que é uma equipe muito qualificada. Vai ser um jogo muito difícil. Mas é acredito que a gente tem totais condições de buscar a classificação mesmo jogando fora de

casa. O grupo todo está muito consciente das dificuldades que a gente vai encontrar lá, mas também estamos muito confiantes, pois sabemos do nosso potencial, e a gente sabe que podemos chegar lá e sair com a classificação", concluiu.