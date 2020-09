Mauro Cezar afirma que não é certo culpar jogador do Fluminense por casos de Covid-19 no Flamengo

Rio - Com os casos de Covid-19 no elenco do Flamengo, alguns rubro-negros levantaram a hipótese da contaminação ter acontecido no clássico contra o Fluminense. Isso porque Fred entrou em campo, após sua esposa ter testado positivo para a doença, na semana seguinte, o jogador tricolor também testou positivo. Na opinião de Mauro Cezar Pereira, comentarista da ESPN Brasil, é errado culpar o ídolo tricolor.

"Tem muita gente nas redes sociais apontando o dedo para o Fred como o responsável por esses jogadores infectados. Só para lembrar o seguinte, o Fred não jogou contra o São Paulo porque a mulher dele estava infectada com a covid-19. Aí ele fez um teste antes do Fla-Flu, deu negativo e jogou. Passou o Fla-Flu, ele fez outro teste, deu positivo. Óbvio que ele já estava infectado no Fla-Flu. Agora, não dá para alguém afirmar que foi no Fla-Flu que o Fred passou para outras pessoas", afirmou.

O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira pela Libertadores. Com muitos desfalques, a equipe entra pressionada, após a goleada sofrida diante do Del Valle na última semana.