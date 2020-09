CT do Sporting passará a receber o nome de Cristiano Ronaldo

Rio - O Sporting-POR anunciou nesta segunda-feira que prestará uma homenagem ao craque Cristiano Ronaldo. O CT do clube, que antes se chamava “Academia de Alcochete”, agora passará a se chamar "Academia Cristiano Ronaldo".

“O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do mundo premiado com cinco Bolas de Ouro e capitão da seleção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações… Cristiano Ronaldo juntou-se à família Leonina em 1997 com 12 anos de idade. A 14 de Agosto de 2002, com apenas 17 anos, estreou-se na equipe principal contra a Inter de Milão. A Academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos”, disse o clube.

Cristiano Ronaldo foi revelado nas categorias de base do Sporting e subiu aos profissionais em 2001. É motivo de orgulho para o clube europeu pelo fato de ter se tornado o maior jogador da história de Portugal