O atacante Robinho teve a contratação suspensa pelo Santos Divulgação

Por Lance

Santos, São Paulo - Robinho afirmou na noite deste sábado que recebeu apoio de Neymar depois de receber fortes críticas nas redes por ter sido contratado pelo Santos. Robinho está condenado em primeira instância a nove anos de prisão. Ele recorre em liberdade.

Publicidade

Os internautas rebateram o contrato do atacante por causa do processo em andamento na Justiça que Robinho responde por violência sexual contra uma mulher albanesa em 2013, na Itália.



"Me mandou mensagem. Não é um fato difícil de acontecer. Aconteceu com Neymar. Me deu apoio, se disponibilizou a me ajudar com as pessoas que ajudaram na inocência dele", disse Robinho em entrevista à FoxSports

O contrato de Robinho foi suspendido pelo Santos por causa da pressão que o clube sofreu de seus patrocinadores, que se posicionaram contra a contratação. Com nova audiência em dezembro, em caso de inocência o vínculo pode ser retomado.

Publicidade

Ainda no último sábado, Robinho voltou às redes sociais e postou um versículo da Bíblia nos stories do Instagram. Confira a passagem:

“Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos. As perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim", escreveu.