O atacante Robinho teve a contratação suspensa pelo Santos Divulgação

Por O Dia

Rio - Ao menos três jornalistas do Grupo Globo foram alvos de um ataque lamentável em suas contas nas redes sociais. De acordo com informações do portal "UOL", a comentarista Ana Thais Matos, o jornalista Rodrigo Capelo, especializado em negócios do esporte e que atua no Sportv, e o apresentador do programa "Tá na Área", Carlos Cereto, foram ameaçados por torcedores do Santos por conta das críticas a contração de Robinho. Os números dos telefones do jornalistas foram vazados em grupos de WhatsApp.

Publicidade

De acordo com o site, o caso mais grave envolveu Ana Thais Matos. A comentarista chegou a receber ligações e mensagens com ameaças contra sua integridade física. Ela teve de desativar sua conta no WhatsApp por segurança.



Rodrigo Capelo também teve seu contato pessoal vazado. Em seu Twitter oficial, o jronalista relatou que bloqueou mais de 600 números que tentaram fazer ofensas pessoais pelo fato dele ter procurado os patrocinadores do clube para que eles se manifestassem sobre a contratação de Robinho.



"Desde a noite de ontem, bloqueei 600 números de celular e apaguei cerca de 3.000 mensagens com xingamentos e ameaças. Também aconteceu com @mariliaruiz, @anathaismatos e @carloscereto por causa do caso Robinho. Às milícias digitais, meu lamento. Continuaremos a fazer jornalismo", escreveu o jornalista.



O apresentador Carlos Cereto desativou na última terça o seu WhatsApp e desde então também está sem um contato telefônico direto. Ele também recebeu ataques de torcedores do clube paulista.



De acordo com o portal, a Rede Globo recebeu todos os casos e estaria assustada com a situação, pois considera um ataque grave aos seus contratados. A emissora está dando suporte jurídico e de segurança pessoal para os jornalistas.