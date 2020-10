Jogadores do Rio Branco Reprodução

Por iG

Rio - No último domingo, o jogo entre o Rio Branco-AC e o Bragantino (PA), válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, foi adiado após vinte atletas da equipe, entre eles o goleiro Bruno , ex-jogador do Flamengo condenado por homicídio, serem internados por intoxicação alimentar.



Após o ocorrido, os funcionários do Trópicos Restaurante, local onde supostamente teria ocorrido o problema, passaram a ser ameaçados de forma anônima, além disso, o dono do estabelecimento teve o carro apedrejado.

Por conta disso, o Rio Branco-AC divulgou uma nova nota, agora pedindo respeito às pessoas que tem ligação com o restaurante, localizado em Bragança, nordeste paraense.

“Alessandro (dono) e os funcionários do restaurante têm recebido ameaças anônimas pelas redes e por ligações telefônicas, bem como um ato de apedrejamento de um automóvel do dono. Afirmamos aqui o nosso repúdio a tais atos e a não compactuação com quaisquer ações feitas contra o estabelecimento e sua equipe”, afirmou em nota.



O clube ainda reforçou que não acusou ninguém. "Esclarecemos que o Rio Branco não fez qualquer acusação ao Restaurante Trópicos e sua equipe de funcionários. Toda a delegação foi bem recebida no restaurante e não temos nenhuma intenção de prejudicar o estabelecimento e a todos os trabalhadores envolvidos. O clube simplesmente relatou o ocorrido e acionou a polícia, conforme indicação da CBF", apontou.

O Rio Branco ainda defendeu a forma que o restaurante tratou o caso. "O dono do Trópicos Restaurante, Alessandro Oliveira, prestou assistência necessária à nossa equipe depois do quadro apresentado pela delegação, se colocando à disposição do clube", comentou.



Por fim, o clube falou em esperar as investigações e traçou um panorama da situação atual. "Não cabe ao Rio Branco Football Club qualquer tipo de acusação a ninguém. O caso agora está nas mãos da Polícia Civil de Bragança e será ela quem investigará e elucidará os fatos. Enquanto isso, a delegação segue reclusa no hotel até novas instruções. Neste momento (domingo a noite), a delegação realiza o jantar, mas 9 jogadores ainda estão com quadros agudos e permaneceram em seus quartos. Assim que novas informações surgirem, comunicaremos a todos", concluiu.



Em comunicado, ontem, o clube apontou que os “casos mais agravantes são do goleiro Bruno, sos zagueiros Wallinson e Paulinho e do meia Guilherme Campana”. Não há, até o momento, novas informações sobre o estado de saúde desses atletas, que seguem internados.