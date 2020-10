Projeto 'Noite com Carinho' Divulgação

Publicado 19/10/2020 11:38 | Atualizado 19/10/2020 11:56

Rio - O jogador do Botafogo, Caio Alexandre, e o ex-meia do Flamengo, Luiz Philipe Muralha se uniram em um pedido especial para o combate à fome. Eles gravaram um vídeo em apoio ao projeto "Noite com Carinho", desenvolvido na cidade de Duque de Caxias, que tem como objetivo alimentar moradores de rua na cidade da Baixada Fluminense.

"Queria convidar vocês para participar do projeto "Noite com Carinho", do meu amigo Adriano. Doem, ajudem, que tem muita gente precisando", disse Caio Alexandre. "Estou aqui para convidar a todos para o projeto "Noite com Carinho", que tem ajudado as pessoas que mais precisam nesse momento de pandemia. Quem puder doar alimentos ou produtos de higiene, aqui vai o meu pedido", afirmou Muralha.

Adriano Rocha, que é o representante do projeto, já viveu situação semelhante ao ser morados de rua. Com um passado com perdas familiares, ele deseja um futuro diferente na vida das pessoas que estão nesse momento passando por dificuldades e pela fome.

"Quando eu tinha 14 anos, eu e minha família fomos despejados. Acabei tendo perdas familiares depois, tive dois irmãos que acabaram morrendo, após se envolverem com o crime organizado. Depois perdi meu pai, que não suportou a perda dos meus irmãos. E todas essas dificuldades me motivaram a criar esse projeto. Toda vez que conseguimos alimentar essas pessoas, eu olho para o passado e penso que poderia ser eu, minha mãe e meus irmãos nessa situação", afirmou Adriano.

O projeto faz doação de mantimentos para os moradores de Duque de Caxias todas as quartas-feiras. O telefone para contato para fazer uma doação para o projeto é (21) 970643590. As doações acontecem na Rua Doutor Otávio Ascoli, 984 - Casa 3, no bairro da Vila Centenario.