Neymar já havia ganhado vida nos quadrinhos pelas mãos de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica Divulgação

Por O Dia

Rio - Destaque da Seleção contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Neymar fez história com os três gols marcados em Lima e se tornou o segundo maior artilheiro do Brasil, com 64, superando Ronaldo Fenômeno, com 62. Em alta, o camisa 10 tem jogado em 'todas'. Às vésperas do Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, o atacante volta a dar vida ao personagem de quadrinhos para a série Neymar Jr. Comics.

A Fan the Flame Concepts LLC lançou duas edições especiais de Halloween. Na série de 'Inked: Armadilhas de uma Cidade Pequena', Júnior, volta aos Estados Unidos para ajudar os protagonistas do Halloween a combaterem um novo inimigo.



Na segunda história, da franquia 'Monstros das Redes Sociais', a trama tem como protagonistas Saber e Davi. Juntos, eles tentarão acabar com os planos da vilã Crypto. Os quadrinhos foram completamente produzidos por Dustin Evans, que contou com a ajuda de Ferdinand Velasco nos textos.



"As crianças gostam do Halloween! E a equipe da Neymar Jr. Comics desenvolveu essas duas histórias para o mundo inteiro", disse Neymar.



Novos episódios serão lançados cinco vezes por semana através do site www.NeymarJrComics.com ou pelo aplicativo oficial Neymar Jr. Comics, onde mais de 1500 episódios estão disponibilizados gratuitamente em seis idiomas diferentes.



Além de todo conteúdo, as duas edições terão páginas especiais para crianças que incluirão desenhos para colorir e máscaras - que serão lançadas junto às histórias no site oficial.





