Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Por Lance

Rio - O treinador Jorge Jesus teve que comparecer à justiça portuguesa para prestar esclarecimentos em relação ao processo do Football Leaks. O técnico teve seu contrato da época em que trabalhou no Sporting vazado, mas não se incomodou com a questão. Durante o esclarecimento dos fatos, que durou cerca de 10 minutos, o Mister admitiu que não sabia o que fazia no local.