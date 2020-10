Márcio Rezende de Freitas não faz mais parte do Grupo Globo Reprodução Globo

Por O Dia

Rio - Márcio Rezende de Freitas, comentarista de arbitragem do Grupo Globo desde 2006, não atuará mais pela emissora. O contrato do ex-árbitro venceu na última semana e não foi renovado. As informações são do "Uol".

Freitas era o único que atuava em transmissões locais da emissora desde então e que não era contratado pela cabeça de rede, no Rio de Janeiro. Desta forma, segundo informações do "UOL", a Globo vai passar a revezar os atuais membros da "Central do Apito" nos comentários das partidas de Cruzeiro e Atlético Mineiro, inclusive em TV aberta nas noites de quarta e domingos à tarde.



Após pendurar o apito em 2005, Márcio Rezende de Freitas foi contratado pela Globo e além de atuar em jogos, também participava do "Globo Esporte", onde esclarecia as polêmicas da rodada. Por não ser contratado pela Globo no Rio, mas sim pela filial em Belo Horizonte, ele respondia diretamente os chefes de Minas.