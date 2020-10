Galvão Bueno Reprodução de TV

Por Lance

Rio - O narrador Galvão Bueno se pronunciou, na última segunda-feira, sobre o caso do atacante Robinho, que se vê às voltas com acusações de violência sexual na Itália. Durante participação no programa "Bem, Amigos", do canal SporTV, o jornalista se disse magoado com a situação.