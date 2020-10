Por O Dia

Publicado 20/10/2020 19:07 | Atualizado 20/10/2020 19:50

Rio - Aposentado no ano passado, o argentino Darío Conca tem sido presença frequente nas redes sociais. Em fotos recentes, o ex-jogador aparece mais forte, e nesta terça, postou um vídeo sentado na cama, com café da manhã, dançando a música 'Tem café', de Gaab, filho do cantor Rodriguinho. No Brasil, o jogador somou passagens por Vasco, Fluminense e Flamengo. Confira o vídeo: