Por O Dia

Oi @UmbroBrasil! Tudo bem?



Comprei no seu site minha camisa rosa do @sportrecife para apoiar a causa, achei a camisa linda e a ideia arretada.



Mas o que esse escudo do Santos tá fazendo ali nas costas??



O que podemos fazer pra resolver essa mancada? pic.twitter.com/q0SQPqReAW — Flávio Costa (@costa_flavio) October 17, 2020

Recife - Em homenagem ao Outubro Rosa, a Umbro fez uma camisa comemorativa para o Sport. No entanto, um erro chamou atenção dos torcedores do clube pernambucano. Algumas peças foram comercializadas com o escudo do Santos na parte de trás da casa. A confusão da empresa viralizou após o torcedor Flávio Costa postar a foto do uniforme nas redes sociais."A Umbro Brasil vem esclarecer acerca de problemas com a produção de algumas camisas confeccionadas para o Sport Club do Recife, da coleção que celebra o Outubro Rosa, onde estes mantos do Leão estavam com detalhes não condizentes com o que estava proposto nos emblemas internos. Uma vez identificado esse erro, a Umbro Brasil já providenciou a troca das camisas por uma nova peça com os detalhes corretos ou o estorno do valor investido, para quem solicitou", se posicionou a Umbro, antes de completar:"Pedimos desculpas, desde já, por esse erro, e nos colocamos à disposição para os apaixonados torcedores do Leão da Ilha através do nosso sac@umbro.com.br para que seja efetuada a troca ou ressarcimento do valor", encerrou a empresa em nota oficial.