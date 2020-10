Richarlison pode trocar de clube na Inglaterra Reprodução Instagram

Publicado 20/10/2020 20:45 | Atualizado 20/10/2020 21:35

Liverpool, Inglaterra - Richarlison e Pickford estão sofrendo ameaças por conta das duras faltas cometidas em Thiago Alcântara e Van Dijk, respectivamente. A Polícia de Merseyside está monitorando as mensagens que os atletas do Everton estão sofrendo. O clássico entre os Toffes e o Liverpool ocorreu no último sábado e terminou em 2 a 2.



"A linguagem usada é totalmente inaceitável e estamos levando os relatos muito a sério. Aqueles que usam a Internet para atingir outras pessoas e que cometem crimes, como fazer ameaças ou cometer um crime de ódio ao fazê-lo, não estão além da lei. Os detetives estão fazendo investigações para identificar os indivíduos que postaram e, onde identificarmos as ofensas, tomaremos medidas para levar os responsáveis à Justiça", disse um porta-voz da Polícia de Merseyside.



A entrada de Pickford em Van Dijk lesionou o zagueiro holandês, que ficará fora de ação por sete meses. Já Richarlison foi expulso por um carrinho em Thiago Alcântara. Logo após o jogo, o atacante brasileiro foi às redes sociais se desculpar com o meio-campista.