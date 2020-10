Colombiano morre após parada cardíaca em campo Divulgação/Manizales

Por Lance

Colômbia - O futebol colombiano está de luto. Na última terça-feira, o jogador Harlen Santiago García, de 18 anos, morreu durante uma partida do FC Manizales, depois de sofrer uma parada cardíaca em campo. O jovem era apontado como uma grande promessa do esporte no país e fez parte das seleções sub-15 e sub-17.



Harlen era jogador do Academia de Manizales e se sentiu mal em amistoso contra o Faustino Asprilla, durante o primeiro tempo. Ele chegou a receber atendimento no local e foi encaminhado às pressas para um hospital, mas não resistiu.



Em comunicado, Federação Colombiana de Futebol lamentou a morte do atleta:



– Sabemos que é uma grande perda para sua família, amigos e parentes, mas também é uma perda lamentável para o nosso esporte. Vamos sentir sua falta e lembrá-lo com muito carinho, apreço, respeito e admiração – diz a nota.