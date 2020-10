Por LANCE!

The extended version of this Cowboys fan losing it while watching his team is wild pic.twitter.com/bVql0emzL4 — NFL Memes (@NFL_Memes) October 20, 2020

Um torcedor do Dallas Cowboys teve seu dia de fúria viralizado nas redes depois que destruiu uma aparelho de TV a tiros, revoltado com a derrota do Dallas Cowboys para o Arizona Cardinals, na última segunda-feira (19), pela NFL. O fá da franquia do Texas descontou a raiva no aparelho e teve a cena registrada por amigos.