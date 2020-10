Real Madrid leva 3 do Shakhtar Donetsk no 1º tempo e perde na Liga dos Campeões

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Espanha - Em jogo com festival de brasileiros em campo, o Real Madrid protagonizou a primeira "zebra" desta edição da Liga dos Campeões. O recordista de títulos da competição, com 13 troféus, levou três gols do Shakhtar Donetsk no primeiro tempo e foi batido por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Di Stéfano - o Santiago Bernabéu está em reforma.



Com o resultado, o time ucraniano despontou na liderança do Grupo B, com três pontos. Pela mesma chave, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach se enfrentam ainda nesta quarta. Na próxima rodada, na terça que vem, o Real visitará o adversário alemão, enquanto os italianos vão duelar com os ucranianos.

Em busca de recuperação na Liga dos Campeões, após cair nas oitavas de final nas duas últimas edições, o Real agora espera recuperar fora de casa os pontos que perdeu como mandante. Antes disso, porém, terá uma outra dura missão pela frente. No sábado, vai fazer o clássico com o Barcelona, no Camp Nou, em rodada do Campeonato Espanhol.Nesta quarta, a partida no Alfredo Di Stéfano contou com a presença de um time inteiro de brasileiros. Foram 11 jogadores em campo, seis deles do Shakhtar. Do lado do Real, foram titulares Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Marcelo, um dos alvos recentes da torcida merengue. No segundo tempo, Vinicius Junior foi para o jogo. Sergio Ramos foi baixa, por lesão.O técnico Zinedine Zidane arriscou e deu chances a alguns reservas, como Jovic e o próprio Rodrygo. E o Real acabou sendo surpreendido pelo time ucraniano no primeiro tempo. Jogando solto desde o apito inicial, o Shakhtar não se intimidou e foi para cima. Acabou abrindo o placar aos 29 minutos, em bela jogada do ataque que culminou na finalização do brasileiro TetêA equipe ucraniana cresceu ainda mais no jogo quatro minutos depois, quando Dentinho dividiu com Varane na pequena área e o zagueiro francês acabou mandando contra as próprias redes. Para piorar a situação do Real, Solomon anotou o terceiro do Shakhtar aos 41, após boa jogada de Tetê sobre Marcelo.Depois do susto, o Real voltou para o segundo tempo com Benzema no lugar de Rodrygo. Vinicius Junior e Kroos recuperaram suas posições em seguida. E a situação se amenizou. Aos 8, Modric arriscou de longe e mandou no ângulo, descontando o placar.Cinco minutos depois, poucos segundos após entrar em campo, Vinicius passou por três marcadores, entrou na área até com facilidade e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Anatolii Trubin: 3 a 2.O segundo gol manteve o ânimo dos anfitriões, que se mantiveram no ataque, embora sem maior poder de fogo. A defesa ucraniana conseguia neutralizar as investidas com certa tranquilidade.Nos acréscimos, o Real conseguiu balançar as redes pela terceira vez. Aos 46, Valverde bateu rasteiro de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e o goleiro ucraniano falhou no lance Mas a arbitragem anulou o gol de empate porque Vinicius Junior estava em posição de impedimento exatamente na trajetória da bola e logo à frente do goleiro, atrapalhando sua visão da jogada.EMPATE NA ÁUSTRIA - Pelo Grupo A, Salzburg e Lokomotiv Moscou empataram por 2 a 2, nesta quarta. O português Éder e Vitali Lisakovich anotaram para os visitantes, enquanto Dominik Szoboszlai e Zlatko Junuzovic marcaram os gols dos austríacos. Pela mesma chave, Bayern de Munique e Atlético de Madrid se enfrentam na Alemanha ainda nesta quarta.