Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Dez dias após vencer o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira voltará a ser convocada nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. O técnico Tite vai anunciar a lista dos jogadores, a partir das 11 horas, para os duelos contra Venezuela e Uruguai.

O jogo contra a Venezuela está marcado para o dia 13 de novembro, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. Os uruguaios serão os adversários da seleção no dia 17, em Montevidéu. O Brasil tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias até agora, com duas vitórias em dois jogos. Goleou a Bolívia por 5 a 0 na estreia, na Neo Química Arena, em São Paulo. E, depois, superou o Peru por 4 a 2, em Lima.Nesta sexta-feira, Tite vai anunciar os convocados de forma virtual, devido à pandemia do novo coronavírus. Na sequência, em tempo real, os jornalistas poderão fazer perguntas para o treinador e para a comissão técnica.Para esta convocação, o treinador deve ter mais opções a sua escolha. Isso porque jogadores que foram desfalques nos dois primeiros jogos das Eliminatórias devem estar recuperados de lesão a tempo de jogar no próximo mês.São os casos do o goleiro Alisson, do Liverpool, dos laterais Alex Sandro (Juventus) e Daniel Alves (São Paulo) e do atacante Gabriel Jesus, do Manchester City.