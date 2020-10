Edmundo Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - O polêmico Edilson Capetinha não perdeu a característica de falar o que pensa depois que encerrou a carreira. Como comentarista da Band, o ex-jogador do Flamengo relembrou o período em que jogou no Palmeiras ao lado de grandes nomes como Rivaldo, Roberto Carlos e Edmundo. Ao falar da equipe, o ex-atacante afirmou que havia problemas de relacionamento entre as estrelas.

Eu fui jogador de futebol e na maioria dos times que joguei, o clube era rachado e a gente ia lá e ganhava. O futebol, para quem não conhece, não sabe o que se passa por trás. Eu não falava com o Edmundo, Edmundo não falava com o Evair e é não falar nem de dar boa tarde, nem olhar na cara e a gente entrava lá e ganhava! Tinha o respeito", afirmou o ex-jogador.

Edilson defendeu o Flamengo anos depois e participou do histórico tricampeonato do Campeonato Carioca em 2001 ao lado de Petkovic no clube carioca. O ex-atacante e o sérvio também tinham problemas de relacionamento no clube carioca.