Portugal - O Benfica investiu bastante nessa temporada a pedido do treinador Jorge Jesus. Porém, volta e meia, o ex-técnico do Flamengo fala na possibilidade de novos reforços para a equipe. Apesar disso, o presidente do clube português, Luís Filipe Vieira, afirmou em entrevista à rádio portuguesa TSF que o trabalho nesse momento é bem cauteloso.

"O Benfica está muito feliz com o elenco que tem neste momento e vamos fazer uma avaliação no final de novembro para projetarmos a segunda metade da temporada. Se Lucas Veríssimo vem ou não, não sei, pois ainda não conversamos sobre isso", disse Vieira, que completou "O Jorge (Jesus) realmente disse que o quer, mas não sabe se podemos mesmo trazê-lo. Dizer, ele até pode dizer que quer o Pelé", afirmou.

Além do zagueiro do Santos, o treinador do Benfica já sinalizou algumas vezes que deseja voltar a trabalhar com dois jogadores do Flamengo: o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique. O clube português até chegou a sinalizar uma oferta pelos atletas, mas o clube carioca não aceitou.