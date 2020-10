Miguel Ángel Ramirez Divulgação

Por O Dia

Rio - Após dias de negociação, o treinador do Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, não aceitou a oferta para assumir o comando do Palmeiras. Na opinião do ex-treinador de Internacional, São Paulo, Santos, Flamengo e Fluminense, Muricy Ramalho, o espanhol agiu de forma correta.

Publicidade

"Então, o Ramírez pensou bem não dá para começar um trabalho assim rapidamente e tem que ter tempo, para a base e o profissional", afirmou o comentarista do SporTV.

Na opinião do ex-técnico, Ramírez deu uma lição aos cartolas do futebol brasileiro. "Agora, mostrou também, que a gente Brasileiro tem que aprender que precisa dar tempo ao trabalho. Não adianta trazer o treinador também e já na quarta e começar a jogar e o resultado negativo e começa a tirar o treinador," comentou.