Destaque do Racing, da Argentina, Zaracho é o segundo reforço mais caro do Galo: R$ 33,5 milhões Atlético-MG/Divulgação

Por O Dia

Belo Horizonte - Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o Atlético-MG não digeriu bem a perda da liderança. Para não perder o fôlego na corrida pelo título, o clube apresentou nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, Matías Zaracho, de 22 anos. O investimento no meia-atacante, ex-Racing, da Argentina, foi pesado, o segundo mais alto na história do clube: U$ 6 milhões de dólares, cerca de R$ 33,5 milhões por 50% dos direitos do argentino, que assinou até outubro de 2025.

A contratação do atacante André, hoje no Gaziantep FC, da Turquia, custou 8 milhões de euros ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em 2012, e está no topo da lista. A chegada de Zaracho partiu do pedido do técnico Jorge Sampaoli, que destacou a versatilidade do reforço. À espera da regularização, o meia-atacante vive a expectativa pela estreia.

"Sampaoli me ligou e deu boas referências do clube e de como vai ser a situação. Não pensei, disse a ele que tinha muita vontade de vir. Falei com o clube, dessa vontade de dar esse salto. Contente por estar aqui hoje, poder me mostrar e dar muitas alegrias para o torcedor e para a instituição", disse Zaracho.

Décimo reforço da Era Sampaoli, o meia-atacante chega para aumentar o leque de opções do exigente treinador. "Tenho visto que ele tem uma boa ideia de jogo, parecida com a que tinha no Racing, com Sebastian (Beccacece). Acredito que seja um jogo muito dinâmico, muito lindo e que vai me fazer crescer muito", avaliou.