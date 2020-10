Liverpool AFP

Por Lance

Holanda - Na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Liverpool começou vencendo. Fora de casa, os Reds garantiram os três pontos contra o Ajax pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado por Tagliafico, contra.



AZAR

Quando o Ajax vinha bem na partida, brilhou a estrela de Jürgen Klopp. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Mané cruzou e Tagliafico acabou desviando contra a própria rede.



CHANCES PERDIDAS

O Liverpool teve chances de ampliar o placar, mas acabou não aproveitando. O Ajax também teve oportunidades de marcar, mas não conseguiu. Nos acréscimos, Ekkelenkamp desperdiçou na entrada da área.



VITÓRIA IMPORTANTE

Fora de casa, o Liverpool garantiu três pontos importantíssimos. A Atalanta também venceu a partida dela. A derrota foi um péssimo resultado para o Ajax.



POUPANDO

Com uma sequência de seis jogos em 17 dias, Klopp resolveu tirar Mané, Firmino e Salah de uma vez só. Aos 15 minutos do segundo tempo, os três craques deixaram o campo para as entradas de Diogo Jota, Minamino e Shaqiri.