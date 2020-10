Com covid-19, Walter terá que cumprir quarentena obrigatória na capital do Uruguai Fábio Wosniak/Athletico-PR

Por O Dia

Montevidéu - A perda da liderança do Grupo C na Libertadores, na derrota por 3 a 2 para o Peñarol, terça-feira, no Estádio Campeón del Siglo, não foi o único 'prejuízo' do Athletico-PR na capital do Uruguai. O atacante Walter, o zagueiro Lucas Halter, além de um médico e um funcionário do clube testaram positivo para o novo coronavírus e terão que cumprir a quarentena obrigatória no país vizinho.

O quarteto foi diagnosticado antes de a bola rolar no confronto com o Peñarol. Pelo protocolo de segurança do governo uruguaio, todos terão que permanecer pelo menos sete dias de quarentena. Apesar da gravidade do problema que já fez mais de 150 vítimas fatais no Brasil, e que assola todo o mundo, Walter, conhecido pela irreverência e pelos quilos a mais, postou um vídeo onde e perguntou se poderia pedir música no 'Fantástico' pelo terceiro diagnostico de covid-19, segundo o próprio. Pouco depois, a publicação foi deletada.



O atacante já havia testado positivo para o coronavírus em setembro e foi desfalque Colo-Colo, do Chile, e Bahia e Jorge Wilstermann, da Bolívia. Com o o novo diagnostico, o atacante e o zagueiro Lucas Halter não enfrentarão o Grêmio, domingo, pelo Brasileiro) e Flamengo, na próxima quarta-feira, no primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos os jogos são na Arena da Baixada.