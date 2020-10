Por Lance

Rio - O governo brasileiro entrou de vez na luta para tentar libertar Robson Oliveira, ex-motorista do volante Fernando que está preso na Rússia por entrar no país com medicamentos proibidos em mala que era destinada ao sogro do jogador. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e a embaixadora Márcia Donner Abriu viajaram à Rússia com uma carta oficial do governo para ser entregue a Vladimir Putin, presidente da Rússia.