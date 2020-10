Jornal espanhol faz comentário racista sobre jogador do Barcelona

Ansu Fati é uma das promessas do futebol espanhol AFP

Rio - O Barcelona não tem somente motivos para comemorar após a goleada sobre o Ferencváros, pela Liga dos Campeões. Atacante do clube catalão, Ansu Fati foi vítima de comentários racistas por parte da imprensa espanhola e o francês Antoine Griezmann, seu companheiro de equipe, saiu em sua defesa.

A crônica da partida no site do jornal "ABC", de Madri, assinada pelo jornalista Salvador Sostres, faz referência a Ansu Fati como um "jovem negro que corre fugindo da polícia" por conta de sua velocidade. O relato foi publicado nesta quarta-feira, dia seguinte ao jogo, e, até o fechamento desta nota, ainda permanecia no ar.



GRIEZMANN SAI EM DEFESA DE COMPANHEIRO



Contestado por suas atuações dentro de campo, o atacante Antoine Griezmann mostrou que fora de campo é solidário com os companheiros de equipe. Através de suas redes sociais, o francês demonstrou apoio a Ansu Fati e pediu "não ao racismo".



"Ansu é um garoto excepcional que merece respeito como qualquer ser humano. Não ao racismo e não à má educação", postou o camisa 7 no Twitter.



