Por Lance

Publicado há 4 segundos

Rio - A transmissão da vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Maracanã, pela Libertadores, fez o SBT liderar os índices de audiência da TV aberta no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Desde que adquiriu os direitos de exibição da Libertadores, a emissora venceu no Ibope pela segunda vez no Rio com o time Rubro-Negro. Contudo, em São Paulo, a vitória do Corinthians fez a Globo assumir a ponta. As informações são do Uol.

No Rio de Janeiro, o SBT liderou com ampla facilidade. Com média de 18 pontos e picos de 20, o canal de Silvio Santos venceu em audiência a ex-detentora dos direitos da Libertadores, a Globo - que exibiu a derrota do Vasco para o Corinthians, por 2 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão. Esta é a segunda vez que a vitória acontece. A goleada do time da Gávea contra o Interdependiente del Valle, no começo deste mês, por 4 a 0, na Liberta, colocou o SBT no topo.A Globo, contudo, ficou com 15 pontos, seguida pela Record, que chegou aos 10 pontos com as novelas, "Jesus" e "Amor sem igual", além do reality "A Fazenda 12", segundo dados do portal.Já em São Paulo, o SBT carregou mais um resultado negativo em audiência. Enquanto a vitória do Timão no Cruz-maltino batia 22 pontos, a dona dos direitos da principal competição futebolística da América sofreu com a transmissão de Palmeiras 5x0 Tigres, com média de 7 pontos, sendo a terceira TV aberta mais vista. Na segunda colocação, portanto, a Record conquistou 12 pontos.Com o fim da Fase de grupos da Libertadores, o SBT só voltará a exibir seus jogos no meio de novembro. A vitória do Flamengo fez com que o clube carioca se isolasse na liderança do Grupo A. Os gols, nesta quarta, ficaram com Thuler, Lincoln e Bruno Henrique.Já o Corinthians assume a 10ª posição no Brasileirão, agora com Vagner Mancini como treinador. O Vasco, que estreou seu comandante português Sá Pinto, viu Ribamar empatar o jogo, porém, sofreu com o Timão de Gustavo Mantuan e Everaldo, que marcaram para o clube paulista.