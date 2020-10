Renato Gaúcho LUCAS UEBEL /GREMIO FBPA

Rio Grande do Sul - O Grêmio ficou no empate em casa contra o América de Cali na Libertadores, ainda assim, conseguiu avançar em primeiro lugar no grupo da competição. Ao fim da partida, o treinador afirmou que apenas o Flamengo vem jogando um futebol acima da média no Brasil.

"A gente sabe que precisa melhorar. Todo mundo tem que melhorar. Qual time não precisa melhorar? Qual time está destoando? Só o Flamengo. Não seria o Grêmio, com todos os problemas que a gente vem tendo, com Covid-19, departamento médico cheio, cada partida uma escalação com quatro ou cinco nomes diferentes, que conseguiria ser diferente disso", afirmou.

Em segundo lugar no grupo da Libertadores ficou o Internacional, maior rival da equipe de Renato Gaúcho e que lidera o Brasileirão. O Colorado enfrenta o Flamengo no domingo pela competição nacional.