Rio - Com a presença de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, Tite convocou a seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias contra a Venezuela e o Uruguai. A lista não agradou o apresentador da Band, Milton Neves, que pediu a presença de Marinho entre os selecionados.

"Afinal, o que justifica a ausência de Marinho na lista de atletas que enfrentarão Venezuela e Uruguai, divulgada hoje? Será que Tite pensa que o melhor jogador da América do Sul não é brasileiro. Só pode...", opinou.



Marinho vive grande momento no Santos, mas ainda não teve nenhuma chance com Tite. O Brasil enfrenta a Venezuela, no Morumbi, no dia 13 de novembro e o Uruguai, no Centenário, no dia 17 de novembro.