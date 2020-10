Juninho Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

Rio - Na tarde desta sexta-feira, o técnico da Seleção, Tite, anunciou a nova lista de convocados para as partidas contra as seleções da Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. Aproveitando o momento, o coordenador de Futebol da CBF, Juninho Paulista, confirmou o jogo entre Brasil e Argentina do dia 30 de março de 2021 ocorrerá na Arena de Pernambuco.

A informação foi dada em primeiramente pelo colunista do Jornal do Commercio, Carlyle Paes Barreto. Segundo ele, os representantes da CBF já tinha feito vistoria na Arena de Pernambuco na última sexta-feira para definir o estádio como palco do jogo.

Confira a lista do convocados por Tite

Goleiro: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Laterais-direito: Danilo (Juventus) e Gabriel Menino (Palmeiras).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Rodrigo Caio (Flamengo) e Thiago Silva (Chelsea).

Laterais-esquerdo: Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atletico de Madrid).

Volantes: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa) e Arthur (Juventus).

Meio-campistas: Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Barcelona).

Atacantes: Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid).