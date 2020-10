Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Rio - A transmissão de Sassuolo x Torino, que abre a quinta rodada do Campeonato Italiano, nesta sexta-feira, dia 23, às 15h45, no SporTV, marca o reencontro de Casagrande com o Torino. Entre 1991 e 1993, o comentarista do Esporte da Globo viveu anos mágicos vestindo a camisa grená e, com gols importantes, ajudou a equipe a conquistar o título da Copa da Itália e o vice-campeonato da Copa da UEFA.

“Estou feliz e emocionado de participar pela primeira vez da transmissão de um jogo do Torino, porque tenho uma ligação muito forte com o clube e a cidade de Turim. Até hoje faço parte de um grupo de jogadores da minha época, um time que marcou história e conquistou títulos”, diz Casagrande.



Sexta-feira, 23 de outubro:



15h45 – Sassuolo x Torino (Campeonato Italiano)

Transmissão: SporTV para todo o Brasil



Narração: Everaldo Marques

Comentários: Casagrande

Central do Apito: Sálvio Spinola