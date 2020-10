Philippe Costa em ação pelo Vila Nova Divulgação

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - O Vila Nova confirmou em suas redes sociais o retorno do atacante Philippe Costa após dois anos longe de casa. O jogador que estava no FC Sion, da Suíça, já chegou, assinou contrato e disputou a última partida da equipe colorada pelo Brasileiro de Aspirantes Sub-23. O atleta chegou livre, mas o time suíço ainda detém parte de seus direitos econômicos.



Phillipe falou um pouco sobre a sua experiência na Europa: "Foi uma experiência muito boa. Pude ver uma nova cultura. O futebol europeu tem uma dinâmica diferente do nosso futebol brasileiro. Lá é tudo muito intenso. Isso é foi muito importante pra mim poder crescer como profissional", disse.



Natural de Goiânia, o atacante despertou interesse do Vila Nova ainda em 2015, quando o jogador atuava no Campinas e foi vice-campeão da Copa Goiás Sub-15, com a antiga equipe. Após isso, ele acumulou artilharias na equipe colorada, tendo feito a incrível marca de 38 gols no ano em 2016, já pela categoria Sub-17. Além das artilharias, Philippe ganhou títulos importantes na base colorada antes de subir para a equipe profissional.



Em 2018, Philippe disputou seu primeiro jogo profissional e também fez seu primeiro gol na equipe principal e no clássico diante do Atlético Goianiense. Foram nove jogos com a camisa colorada antes de embarcar para a Europa. Na Suíça, o atacante transitou entre o time principal e a equipe Sub-21. Foram sete jogos e um gol marcado na principal liga nacional.



O jovem atacante falou que espera o acesso com o Vila: "Espero desempenhar um bom futebol e poder ajudar sempre os meus companheiros. Fiz a minha estreia nos aspirantes, me senti muito bem. Espero também poder atuar no time de cima e buscar colocar o Vila na segunda divisão", completou.



O jogador que foi regularizado na última quarta-feira (21), já estreou pelo Vila Nova diante do Juventude, na equipe Sub-23 que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Além da competição nacional, o jogador também pode atuar no Tigrão na disputa da Série C.