Sormani Reprodução

Por O Dia

Rio - Durante o programa "Expediente Futebol" o comentarista Fábio Sormani disse que o Barcelona precisa de alguém como vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, para dar a volta por cima. Hoje o clube catalão não vive um bom momento.

O jornalista criticou o atual elenco do Barça após a derrota no "El Clássico" por 3 a 1 para o Real Madrid, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Para ele, falta alguém capaz de transformar o "normal" Barcelona em um time competitivo de novo.

"O Barcelona está com muita dificuldade para se reconstruir. O Barcelona vive num passado, achando que o time pode ser montado à forma e semelhança do que foi até então, com Xavi e Iniesta. (...) Tudo acaba afunilando no Messi, e a impressão que me passa é que ele está cansado disso", comentou Sormani.



"A situação do Barcelona é dramática. Falta ao Barcelona, por exemplo, um Marcos Braz. Falta um Marcos Braz no Barcelona. Um cara que saiba montar um time. O que o Marcos Braz, no Flamengo, montando um time... O do ano passado já era bom, o desse ano é melhor ainda. Falta um cara desses no Barcelona. O time do Barcelona, hoje, é comum", completou.

Com a vitória, o Real Madrid foi a 13 pontos e segue na liderança da competição. Enquanto isso, o Barcelona, com sete pontos, está apenas na 12ª colocação.