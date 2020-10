Por O Dia

Rio - O centroavante Henrique Dourado teve oficializada neste sábado (24) sua renovação de contrato com o Henan Jianye, da China. O vínculo que encerrava em dezembro deste ano foi estendido até final de 2023, após negociação ocorrida nos últimos dias.



Natural de Guarulhos/SP, o jogador chegou em solo asiático em março de 2019. Logo na estreia marcou um gol e sofreu grave lesão, que o tirou do restante da temporada. Depois de realizar cirurgia ainda em território chinês, viajou ao Brasil para a recuperação e chegou a ser emprestado ao Palmeiras. De volta ao Henan Jianye em 2020, caiu nas graças dos torcedores locais e da diretoria. Ao todo são 14 jogos e Ceifador marcou oito gols, sendo decisivo para os objetivos do Clube na Superliga Chinesa.

"Estou muito feliz com a renovação e carrego as melhores expectativas. Este 2020 está sendo de aprendizado mundial e totalmente diferente também no futebol. A competição aqui foi reduzida, jogos numa única sede, mas conseguimos atender os objetivos do Clube e chegar na meta proposta. Com isso, vieram as conversas para uma renovação de contrato. Graças a Deus pude demonstrar meu trabalho, mesmo que com poucos jogos se comparado a outros calendários. Realmente é uma alegria ser o artilheiro da equipe, poder encerrar o ano com uma grande notícia e agora focar para o que vem pela frente. Eu tive alguns contatos de outros clubes, até para voltar ao Brasil, mas optei em seguir aqui neste projeto. Ainda temos quatro partidas na Superliga, mas já ter a garantia deste vínculo estendido deixa tudo mais tranquilo para seguir confiante no trabalho", declarou Dourado.