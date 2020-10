Lionel Messi LLUIS GENE / AFP

Rio - Lionel Messi já tem data marcada para atuar no futebol argentino, mas precisamente no Newell's Old Boys. Segundo informações de Emili Rousaud, ex-vice-presidente do Barcelona, em entrevista à rádio argentina Villa Trinidad, o craque do Barça planeja jogar em solo argentino em 2023, após a Copa do Mundo do Catar.

O plano de carreira de Messi é se aposentar entre os 36 ou 37 anos, idade na qual estaria defendendo a equipe da cidade de Rosário, onde nasceu. O craque argentino tem 33 anos de idade e contrato com o Barcelona até julho de 2021. A tendência é que ele estenda o vínculo com o clube catalão por pelo menos mais um ano e dispute sua última Copa do Mundo.



A ida de Messi para o Newell's é um costume de grande jogadores argentinos que terminam a carreira em seus clubes de coração como: Diego Maradona e Carlos Tevez (no Boca), Aimar e Saviola (River), Verón (Estudiantes), Riquelme (Argentinos Juniors), entre outros.