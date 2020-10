Bartomeu repetiu que considera Dembélé melhor do que Neymar LLUIS GENE / AFP

Rio - Josep María Bartomeu não é mais o presidente do Barcelona. O dirigente renunciou ao cargo de presidente após reunião com a diretoria catalã e não se submeterá à votação da moção de censura que ameaçava despejá-lo do cargo.

O burofax de Messi, os maus resultados dentro de campo e a situação económica do clube deixaram Bartomeu em alerta, mas a moção de censura, com mais de 16.000 assinaturas, que precipitou a renúncia de Bartomeu.

Em meio à crise, o Barcelona tenta focar somente no próximo compromisso, quando visita a Juventus pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na estreiam, os catalães golearam o Ferencvárosi por 5 a 1 e lideram o Grupo G.