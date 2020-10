Real Madrid empatou com o Borussia Mönchengladbach AFP

Por Lance

Espanha - O Real Madrid precisou suar muito a camisa para não sair derrotado pela segunda vez seguida na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube espanhol visitou o Borussia Mönchengladbach e as equipes empataram em 2 a 2 após os alemães abrirem 2 a 0. Thuram (duas vezes), Benzema e Casimiro fizeram os gols.



QUEM NÃO FAZ, LEVA

O Real Madrid alugou o campo de ataque do Borussia Mönchenglabach e dominou as ações no primeiro tempo. No entanto, a pontaria do time espanhol não estava em dia na etapa inicial e o time 13 vezes campeão europeu não conseguiu balançar as redes do goleiro Sommer. Os alemães aproveitaram a única oportunidade que tiveram nos 45 minutos iniciais e, após belo lance de Pléa, Marcus Thuram acertou bonito chute para abrir o placar.