Rio - O Grêmio anunciou nesta quarta-feira a contratação de Falcão, maior jogador da história do futstal, para o time de futebol de 7. Aos 43 anos, o craque vestirá a tradicional camisa 12 na disputa do Fut7 Nacional e na Liga das Américas da modalidade.

O atleta desembarca na sexta-feira em Porto Alegre e será apresentado na Arena do Grêmio com um tour no estádio. A estreia de Falcão está marcada para o próximo sábado, às 12h10, quando o Tricolor encara o Estudiantes (RS), em jogo válido pela Liga Fut7 Nacional.



Falcão tem 401 gols na história da seleção brasileira e é o maior artilheiro de todas as seleções de esportes ligados ao futebol. Como profissional do futsal, o craque soma mais de 3 mil gols na carreira.