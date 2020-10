Rio - O caso Robson Oliveira entrou em mais um capítulo nesta quarta-feira. O governo brasileiro entregou uma carta ao governo russo pedindo reparação de justiça pelo brasileiro, preso há mais de 500 dias no país por transportar medicamentos proibidos a pedido do sogro do jogador Fernando. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

A comitiva, que é liderada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, se reuniu na manhã desta quarta-feira em Moscou com o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov.



O documento será entregue ao presidente russo, Vladimir Putin. O encontro poderia acontecer diretamente com Putin, mas o mandatário russo acabou delegando a função ao Ministério de Relações Exteriores.



Robson Oliveira está preso há mais de 500 dias na Rússia por transportar medicamentos proibidos a pedido do sogro do jogador Fernando. Há uma semana, o motorista teve sua prisão preventiva prorrogada até abril de 2021.