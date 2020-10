Lucas Paquetá marcou o gol brasileiro na partida. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) AFP

Por Lance

Rio - A convocação de Lucas Paquetá, do Lyon, para a Seleção Brasileira gerou muitos debates nos programas esportivos. Nesta quarta-feira, no "Redação Sportv", o narrador Milton Leite reprovou a escolha de Tite para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"Não está jogando nada em lugar nenhum. Ele teve um bom começo no Flamengo, e a gente tem que levar em consideração que o futebol que se joga aqui é muito diferente do que se joga na Europa, o nível é muito diferente. Depois que ele foi para a Europa, em nenhum momento deu pinta de que seria um craque de seleção brasileira. Já não achava isso quando ele jogava aqui, e continuo achando menos ainda agora que ele está jogando na Europa", opinou.



Paquetá foi chamado por André Jardine para os jogos da seleção olímpica, mas agora se junta ao grupo principal após a lesão muscular de Coutinho, sofrida um dia depois do clássico entre Barcelona e Real Madrid.