Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar receives medical treatment from medical staff during the UEFA Champions League Group H football match between Istanbul Basaksehir FK and Paris Saint-Germain's, on October 28, 2020, at the Basaksehir Fatih Terim stadium in Istanbul. (Photo by OZAN KOSE / AFP) AFP

Publicado 28/10/2020 15:50 | Atualizado 28/10/2020 15:52

Turquia - O atacante do PSG e da seleção Brasileira, Neymar, precisou sair de campo ainda no primeiro tempo na partida contra o Istanbul Basaksehir, na Turquia, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Convocado por Tite, Neymar pode acabar desfalcando a seleção.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Neymar carregou a bola em direção a área, mas não conseguiu prosseguir no lance. Logo depois precisou de atendimento médico fora do campo, enfaixou a coxa e tentou voltar ao jogo, porém não conseguiu.



Aos 25, saiu dirigiu diretamente ao vestiário e Sarabia entrou em seu lugar.

Na última sexta-feira, Tite convocou os jogadores que participariam dos jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Neymar, Philippe Coutinho e Fabinho faziam parte dela. Todos os três sentiram lesão. Porém, até o momento, apenas Coutinho foi cortado e a vaga ficou com Lucas Paquetá.



Caso a lesão de Neymar se confirme e ele precise ser cortado do plantel de Tite, há a expectativa que Pedro ou Bruno Henrique, ambos do Flamengo, sejam convocados para seu lugar, tendo em vista que fazem parte da lisa de suplentes do técnico brasileiro.