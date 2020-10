SPORTV Reprodução

Por O Dia

Rio - Medalhistas olímpicos, atletas e técnicos que fizeram história, equipes que são sinônimo de tradição no vôlei. A Superliga está de volta em uma temporada que marca a superação das adversidades causadas pela pandemia de coronavírus. Ainda não será possível sentir o calor das torcidas na arquibancada, mas o Esporte da Globo traz a emoção de grandes jogos e o talento de craques nacionais e internacionais em mais de 120 jogos ao vivo no SporTV, além de uma cobertura multiplataforma e, no time de comentaristas, um trio que conhece como poucos a principal competição do vôlei nacional: os campeões olímpicos Fabi, uma das recordistas de títulos do torneio, com 10 troféus; Carlão, campeão da primeira edição da Superliga, em 1994/1995; e Nalbert, que levantou a taça nacional em 2004/2005.



A maratona de jogos ao vivo que só termina em abril de 2021 começa neste domingo, dia 1 de novembro, às 21h30, com a estreia do hexacampeão Cruzeiro contra o Guarulhos, na Superliga masculina. “A Superliga é fundamental na formação dos jovens, apaixonados por vôlei, que sonham vestir a camisa de um grande clube e defender a seleção brasileira. A competição é uma grande oportunidade de garimpar talentos”, afirma o comentarista Carlão, que estará na transmissão do SporTV2 ao lado de Nalbert e do narrador Luiz Carlos Jr.

Dona de duas medalhas de ouro olímpicas, Fabi reforça a importância da competição, que termina há poucos meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio: “Por causa do adiamento dos Jogos, algumas jogadoras tiveram uma nova oportunidade e a briga pelas vagas na seleção está aberta. A competitividade, com certeza, será enorme. Temos alguns jogos muito aguardados e o público que não estará presente nos ginásios vai poder acompanhar tudo nas transmissões do SporTV”. Na manhã de domingo, o repórter Richard Souza mostra, no 'Esporte Espetacular’, que a Superliga pode exatamente ser uma das últimas oportunidades para garantir uma vaga nas seleções masculina e feminina que defenderão o Brasil em Tóquio.



O GE disponibiliza, a partir desta quinta-feira, dia 29, uma série de conteúdos especiais sobre a Superliga, incluindo análises dos comentaristas sobre as chances das equipes; um guia completo da competição, com raio-x dos times, destaques, curiosidades, vídeos, análises e os protocolos de segurança adotados; e um jogo interativo para escolher o melhor jogador de vôlei do Brasil em todos os tempos No episódio #54 do podcast ‘Jornada das Estrelas’, Bruno Souza e os comentaristas Marco Freitas e Carlão conversam com o ponteiro Gabriel Vaccari, campeão paulista com o Campinas.